ХАМАС и другие палестинские группировки согласились на перемирие с Израилем

Палестинское движение ХАМАС и другие группировки, действующие в секторе Газа, выпустили совместное заявление, в котором дают согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта. Об этом 13 ноября сообщает Associated Press.

Представители ХАМАС объявили о прекращении огня. Как указывает агентство, это перемирие должно прекратить самое серьезное обострение ситуации в секторе Газа с 2014 года. Впрочем, пока неизвестны условия сделки. Израиль также никак не прокомментировал заявление палестинцев.

Напомним, в последние дни противостояние в регионе серьезно усилилось. 12 ноября с территории сектора Газа по Израилю выпустили десятки ракет, погиб израильский военный. После этого Армия обороны Израиля начала наносить ответные авиаудары — в том числе была уничтожена штаб-квартира разведки ХАМАС. Боевики ХАМАС ответили запуском около 300 ракет в сторону Израиля, пострадали 53 человека.