«Это реальная тупость». Алексей Навальный оплатил штраф по «Кировлесу» и надеется успеть на заседание в ЕСПЧ
Алексей Навальный оплатил штраф, из-за которого его не выпустили из страны. Об этом оппозиционер сообщил на своём сайте вечером 13 ноября, приложив фото чека, свидетельствующего об уплате.
Глава Фонда борьбы с коррупцией обратил внимание на то, что деньги он внёс после полудня и надеется успеть на заседание в Европейский суд по правам человека.
«Завтра выезд мне должны открыть. Всё было оплачено сегодня в 13:01, и сама ФССП говорит в сообщении, что выезд будет открыт после оплаты», – пишет Навальный.
Оппозиционер возмущается тем, что судебные приставы нарушили закон и не предупредили его о запрете на выезд из страны. «Вы можете найти рациональный смысл в этих действиях? В чём коварный план Кремля? Это больше похоже на обезьяну, нажимающую на случайные кнопки», – подытожил политик.
Напомним, во вторник Алексея Навального не пустили в Страсбург. Навальный планировал вылететь во Францию на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу вместе с женой Юлией и адвокатом Ольгой Михайловой. Позднее стало известно, что политик не может вылететь из-за двухмиллионного долга по делу «Кировлеса».
Справка:
Алексей Навальный, Петр Офицеров и Вячеслав Опалев признаны судом виновными в растрате имущества «Кировлеса». При этом Навального и Офицерова судили дважды. Верховный суд России в ноябре 2016 года в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского районного суда Кирова от 18 июля 2013-го, по которому они получили реальные сроки, и направил дело на новое рассмотрение. Затем российские суды повторно признали обоих виновными и назначили им условные сроки.
Сейчас Навальный собирался в Страсбург потому, что 15 ноября Европейский суд по правам человека должен вынести финальное решение по его иску к российским властям. Политик жаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в период с 2012 по 2014 год. Ранее ЕСПЧ назначил компенсацию Навальному по этому делу в размере 63,7 тысячи евро, но ее оспорил Минюст РФ.