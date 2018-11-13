«Это реальная тупость». Алексей Навальный оплатил штраф по «Кировлесу» и надеется успеть на заседание в ЕСПЧ

Алексей Навальный оплатил штраф, из-за которого его не выпустили из страны. Об этом оппозиционер сообщил на своём сайте вечером 13 ноября, приложив фото чека, свидетельствующего об уплате.

Глава Фонда борьбы с коррупцией обратил внимание на то, что деньги он внёс после полудня и надеется успеть на заседание в Европейский суд по правам человека.

«Завтра выезд мне должны открыть. Всё было оплачено сегодня в 13:01, и сама ФССП говорит в сообщении, что выезд будет открыт после оплаты», – пишет Навальный.

Оппозиционер возмущается тем, что судебные приставы нарушили закон и не предупредили его о запрете на выезд из страны. «Вы можете найти рациональный смысл в этих действиях? В чём коварный план Кремля? Это больше похоже на обезьяну, нажимающую на случайные кнопки», – подытожил политик.

Напомним, во вторник Алексея Навального не пустили в Страсбург. Навальный планировал вылететь во Францию на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу вместе с женой Юлией и адвокатом Ольгой Михайловой. Позднее стало известно, что политик не может вылететь из-за двухмиллионного долга по делу «Кировлеса».