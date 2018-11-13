Экс-игрок «Зенита» вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий сейчас за китайский «Шанхай Теллэйс», занял восьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира. Список опубликовал 13 ноября в своем твиттере авторитетный журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

Самым высокооплачиваемым футболистом оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Полностью список выглядит так:

1. Лионель Месси («Барселона») – 40 миллионов евро;

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 млн;

3. Неймар («ПСЖ») – 30 млн;

4. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 25 млн;

5. Оскар («Шанхай Теллэйс») – 24 млн;

6. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 22,5 млн;

7. Антуан Гризманн («Атлетико») – 20 млн;

8. Халк («Шанхай Теллэйс») – 20 млн;

9. Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун») – 19 млн;

10. Габи («Аль-Садд») – 19 млн.

Ранее сообщалось, что Халк помог футбольному клубу «Шанхай СИПГ» впервые в истории выиграть чемпионат Китая. На счету 32-летнего бразильца 13 мячей и 15 голевых передач в 25 матчах Суперлиги в чемпионском сезоне. «Шанхай СИПГ» прервал семилетнее лидерство «Гуанчжоу Эвергранд».

Напомним, что Халк на сегодняшний день является рекордом «Зенита» на трансферном рынке как по покупке, так и по продаже футболиста. В 2012 году сине-бело-голубые приобрели бразильца у «Порту» за 40 млн евро. В 2016-м он был продан в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.