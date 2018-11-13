В «Трансперенси Интернешнл» считают, что глава Росимущества помогал своей жене выбивать деньги на фильмы через Фонд кино

Заместитель министра экономического развития, глава Росимущества и член попечительского совета Фонда кино Дмитрий Пристансков присутствовал на заседаниях, на которых принимали решения о финансировании из госбюджета проектов компании его супруги. Это создавало условия для конфликта интересов в фонде, сообщается в опубликованном 13 ноября расследовании российского отделения центра антикоррупционных расследований «Трансперенси Интернешнл».

Пристансков стал членом попечительского совета Фонда кино в апреле 2017 года. Фонд — некоммерческая организация, и каждый год здесь распределяются от трёх до четырёх миллиардов между кинопроизводителями и кинопрокатчиками. При этом жена Пристанскова Анна Пескова – совладелица кинокомпании «2Д Целлулоид», ей принадлежит треть акций.

Расследователей заинтересовало выделение денег на безвозвратной основе «2Д Целлулоид» для съёмок фильма «Энский Робинзон» в июле 2017 года. Следом фонд решил поддержать ещё один фильм компании Песковой – «Счастье моё».

С результатами своего расследования «Трансперенси Интернешнл» обратилась в Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку, приняли ли члены совета Фонда кино меры по урегулированию конфликта интересов.

Сам Дмитрий Пристансков рассказал Русской службе Би-би-си, что ему удалось избежать конфликта интересов, так как он не участвовал в голосовании на выделение денег своей жене. «Всякий раз в подобных случаях я направлял в фонд соответствующие уведомления о конфликте интересов», — заявил он.