Вдова Талькова: «Я надеюсь, петербургский СК найдет способ допросить Шляфмана»

Признанная потерпевшей по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова, его вдова Татьяна надеется, что следователи найдут возможность встретиться с заочно обвиненным Валерием Шляфманом и допросить его. Об этом женщина в короткой беседе сообщила «Фонтанке».

«Я только что вышла из Следственного комитета Петербурга, – уточнила она. – Дело возобновлено сегодня, 13 ноября, я признана потерпевшей. С меня взяли подписку о неразглашении».

По словам Тальковой, она четыре года после убийства мужа вела собственное расследование.

«В Израиле, куда уехал Валерий Шляфман, я никогда не была. Насколько знаю, он уезжал в Америку, бизнес у него не задался, он вернулся обратно».

Контакты с обвиняемым Татьяна Талькова поддерживала несколько лет, пока он не перестал отвечать на звонки.

От петербургских следователей женщина ждет активности, хотя понимает, что дело возобновлено скорее по формальным причинам — признать ее потерпевшей и допустить к материалам.

«Я надеюсь на здравый смысл и что дело сдвинется с мертвой точки. Хотя бы найти возможность допросить Шляфмана. Это маловероятно, но я на это рассчитываю», – сказала Талькова.

Музыканта застрелили 6 февраля 1991 года в дворце спорта «Юбилейный». Следствие выносило постановления о привлечении продюсера Валерия Шляфмана в качестве обвиняемого в убийстве Талькова по неосторожности, суд заочно избирал ему меру пресечения в виде ареста. В январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль. В марте 1993-го дело приостанавливалось.