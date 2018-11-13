Россиянин открыл в Финляндии первый в стране бордель с секс-куклами

В финской столице, в удалённом от центра районе Каннелмяки, 15 ноября начнёт работу первый в Финляндии публичный дом, где клиентов будут обслуживать куклы.

Как пишет финский таблоид Iltalehti, открыл необычное заведение предприниматель из России, однако публичности он избегает. Известно лишь, что основным его источником дохода является строительный бизнес. Анонимность и лёгкий способ уйти незамеченным обещают и клиентам четырех безмолвных секс-работниц: Дженнифер, Кэнди, Кристал и Ники. Это реалистичные силиконовые куклы весом 36 кг и ростом 167 см, и каждая из них имеет свою комнату и гардероб из 15 нарядов. Один час наедине с такой игрушкой обойдётся в 100 евро.

Лицом же заведения стал Антти Курхинен, звезда финского телевидения, участник реалити-шоу Big Brother и российского «Дома-2». По его словам, владелец не исключает идеи борделя с куклами-мужчинами, если на таковых будет спрос.

Бордели с секс-куклами есть в Испании, России, Франции, Германии, Дании, Англии, Австрии, Канаде и Японии. Этот вид досуга наиболее популярен в Японии, там же активно занимаются разработкой секс-роботов.

Бордели, сутенёрство и покупка сексуальных услуг у жертв торговли людьми и проституток, действующих под контролем сутенёров, в Финляндии запрещены, однако индивидуальная проституция под запрет не попадает. Купля-продажа в публичных местах наказывается штрафом.