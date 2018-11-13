Восьмиклассник принёс в сельскую школу Волгоградской области ножи, топор и бензин, чтобы припугнуть обидчиков

Ученик одной из сельских школ в Волгоградской области принёс в класс канистру бензина, пару ножей и топор. Инцидент произошёл 13 ноября.

Как сообщает местный портал V1.ru, подросток хотел отомстить за оскорбления одноклассникам. Прямо на уроке он достал топор и начал его демонстрировать обидчикам. Убийством он не угрожал, но всё же напугал ровесников. Орудие для колки дров у юноши отобрали, а его доставили в больницу с отравлением. В стационаре врачи нашли у мстителя в крови следы крысиного яда. В настоящее время его состояние не вызывает опасений. В сельской школе проводится проверка.

Напомним, 17 октября массовое убийство в Керченском технологическом колледже устроил 18-летний Владислав Росляков. По этому делу допросили уже более 650 человек, следователи уверены, что действовал стрелок в одиночку.