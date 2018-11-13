«Государственные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ». Следствие защитило режиссёра Учителя и адвоката Добрынина от депутата Поклонской

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская потерпела очередное поражение в своей борьбе против фильма «Матильда» и его постановщика Алексея Учителя.

Следственный комитет РФ отказал Поклонской в возбуждении уголовного дела против режиссера Учителя и его адвоката, в прошлом сенатора, Константина Добрынина по обвинению в клевете (статья 128.1 УК РФ). Соответствующее постановление принято следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по Москве Тимуром Халабудой после проверки обращения парламентария (документ имеется в распоряжении "Фонтанки").

В обращении в следственные органы Поклонская отмечала, что режиссер Алексей Учитель и его представитель Константин Добрынин начиная с 4 сентября 2017 года якобы обвиняли депутата Госдумы в совершении преступлений, создании террористической организации и прикрытии ее деятельности. По мнению парламентария, заявления режиссера и его адвоката носят явно противоправный, клеветнический характер, содержат заведомо ложные обвинения в совершении преступления, а кроме того, имеют целью оказать неправомерное давление на депутата Госдумы в связи с осуществлением им должностных полномочий по рассмотрению обращений граждан об оскорблении их религиозных чувств фильмом «Матильда».

После изучения всех материалов и высказываний режиссера и его адвоката с привлечением экспертов следствие не обнаружило состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, так как «прямого умысла на совершение данного преступления у Учителя А.Е. и Добрынина К.Э. не имелось, так же как не имелось корыстной или иной личной заинтересованности».

Примечательно, что российское следствие – едва ли не беспрецедентно в сегодняшней правовой реальности – апеллирует к европейским юридическим инстанциям и их точке зрения. В постановлении Халабуды отмечается буквально следующее: в Декларации Совета Европы о свободе политической дискуссии в СМИ прямо говорится, что политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ. «Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий», – говорится в постановлении.

Кроме того, согласно закону о СМИ, «гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений». Следовательно, у Поклонской есть право на оспаривание информации, изложенной в СМИ. И этим правом она ни разу не попыталась воспользоваться.

Начиная с осени 2016 года депутат Поклонская развернула кампанию против еще не вышедшего к тому времени на российские экраны фильма «Матильда». А в течение 2017 года парламентарием в правоохранительные органы было направлено сорок три депутатских обращения с требованием запрета выхода картины в прокат или её проверки. Во всех случаях ей было отказано.

Константин Добрынин лаконично прокомментировал ситуацию, сославшись на то, что «уже устал от Натальи Поклонской и её попыток юридически преследовать и живых, и мертвых», а также пожелал ей «скорее найти своё место в жизни, оставив дурное увлечение уголовным преследованием людей». Получить комментарий Поклонской по поводу решения суда пока не удалось — ее телефон оказался отключен.