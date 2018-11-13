Вакансия АЖУР: нам нужен веб-программист
Отдел разработки Агентства Журналистских Расследований ищет кандидата на должность веб-программиста.
Обязанности:
Текущая поддержка нескольких cуществующих веб-проектов.
Актуализация кодовой базы проектов, устранение ряда известных проблем, решение вопросов производительности.
Документирование существующего кода.
Разработка микросервисов для нужд существующих проектов.
В дальнейшем, в cреднесрочной перспективе, – обеспечение миграции проектов на разрабатываемую нашим коллективом CMS, работа над проектами АЖУРа в качестве backend-разработчика.
Требования:
Опыт разработки и поддержки веб-приложений.
Уверенное знание PHP(5-7+), понимание особенностей языка, владение методами отладки, наличие опыта оптимизации чужого кода.
Хорошее знание HTML5, JavaScript, СSS.
Хорошее знание SQL вообще и MySQL/MariaDB в частности, наличие опыта профайлинга и оптимизации.
Наличие представления о Smarty, Nginx, Sphinx.
Cущественными плюсами будут:
- опыт разработки высоконагруженных проектов;
- опыт работы с системами контроля версий;
- опыт работы с системами управления пакетами на базе Debian и CentOS;
- знание Perl, PostgreSQL, Bash, Python.
Мы предлагаем:
- работу над интересными задачами в ведущем новостном агентстве Петербурга, в офисе в центре города, в 10 минутах ходьбы от метро;
- гибкий график работы (но полная занятость) в непринужденной рабочей атмосфере;
- возможности профессионального роста и развития;
- стабильную зарплату (50 – 70 т.р. в зависимости от результатов собеседования и тестов);
- оформление по ТК.
Ждем ваших CV на it@fontanka.ru.