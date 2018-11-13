Медведев: Россия не будет участвовать в Давосском форуме без Вексельберга, Дерипаски и Костина

Россия не будет посылать своих представителей на экономический форум в Давосе, если его организаторы не пересмотрят своё решение об отказе в участии некоторым российским бизнесменам. Об этом 13 ноября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Тогда туда никто не поедет», — цитирует Медведева «Новая газета» со ссылкой на «Интерфакс».

Медведев заявил, что уже обсуждал эту тему с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Тот сказал, что наведет справки, отметил премьер.

Неделю назад Financial Times со ссылкой на два источника сообщила, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе не рады бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину. При этом законных оснований на запрет посещения форума российскими гражданами нет.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, ранее заявил, что организаторы ВЭФ «рубят свои основы», не приглашая представителей российской бизнес-элиты.

«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам», — сказал Песков.