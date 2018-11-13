Массовые ДТП на «Дону». Есть жертва, очевидец снял на видео взрыв грузовика

Снегопад на юге России днём 13 ноября спровоцировал множество аварий. Есть погибший. Сотрудники ГИБДД вручную выталкивают машины из снега.

Рано утром 13 ноября, напомним, оказалось парализовано движение на 13-километровом участке автодороги М-4 «Дон» – с 1002-го по 1015-й километр. Около 11 часов на той же трассе под селом Самарское Азовского района в сторону Краснодара столкнулись, по свидетельствам очевидцев, не менее 10 машин, в том числе несколько фур, сообщает «Дон ТР». Donnews со ссылкой на УГИБДД пишет о столкновении грузовиков Volvo, «КамАЗ», Scania и Freightliner, а также Lada Priora и Ford на 1008-м километре дороги.

Видео: YouTube/vitamin2261

А около 13:30 на 1070-м километре, в Аксайском районе, произошло ДТП с 13 автомобилями. Как передаёт DonDay со ссылкой на региональное ГУ МВД, один человек погиб и один пострадал. Областное ГУ МЧС отчиталось, что для ликвидации последствий этой аварии от МЧС привлекались 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

На границе Ростовской области и Краснодарского края автомобили не сумели одолеть обледеневший участок дороги, идущий на подъём, и встали. Образовалась пробка.

Неподалеку от этого места, предположительно в районе населённого пункта Цукерова Балка Краснодарского края, очевидец снял на видео последствия массового столкновения и момент взрыва фургона, судя по всему, загоревшегося после аварии, передают «Вести». Как раз в тот момент, когда очевидец, двигавшийся по встречной полосе, проезжал мимо полыхающей машины, произошел взрыв.

Видео: YouTube/Блокнот Ростов

Сотрудники ГИБДД помогают водителям вручную выталкивать машины из снега либо вызывают спецтехнику, обеспечивают топливом и помогают согреться в патрульных автомобилях. За ночь в Ростове-на-Дону полицейские вызволили из снежного плена порядка 15 автомобилистов. Кроме того, к гаишникам обратилась девушка-водитель: ей было страшно садиться за руль. Автоинспекторы помогли припарковать девушке автомобиль, после чего отвезли её домой на патрульном автомобиле ДПС, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.