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Финляндия
13.11.2018 17:58
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«Собирает слишком много данных». Финны не доверяют «Яндекс.Такси»

Российский сервис по заказу такси «Яндекс.Такси» под брендом Yango начал работу в Хельсинки 9 ноября и сразу же вызвал подозрения.

О серьёзном недоверии европейских специалистов по кибербезопасности к приложению компании из-за её происхождения написала крупнейшая газета финской столицы – Helsingin Sanomat. Особенно финских экспертов в сфере безопасности данных смутило, что приложение запрашивает доступ к камере, фото, сообщениям, микрофону, информации о беспроводных сетях и данным сим-карты.

«Яндекс» – российский. В последние годы Россия не только отличается в онлайн-шпионаже, но также подчеркивает в своем законодательстве владение личными данными людей в качестве национальной цели, – пишет издание. – С точки зрения защиты данных Россия не является демократией, и «Яндекс» неоднократно предоставлял ФСБ России информацию о своих клиентах без официальных подозрений в совершении преступления».

Четыре эстонских министерства сообщили в октябре изданию Geenius о том, что их сотрудникам запрещено загружать «Яндекс.Такси» на свои служебные телефоны. В конце июля литовский центр кибербезопасности предупредил своих граждан о том же и сообщил, что приложение постоянно связывается с веб-адресами, большинство из которых находится в России. «Мы настоятельно рекомендуем людям не устанавливать это приложение, особенно тем, кто работает в государственных учреждениях», – сказал Рютис Райнус, глава Центра кибербезопасности в Литве агентству AP.

Тема конфиденциальности личной информации активно обсуждается в Европе, особенно после вступления в силу нового регламента о защите данных.

Журналисты HS тщательно изучили пользовательское соглашение и пришли к выводу, что ему вряд ли стоит верить, потому что финноязычная версия больше похожа на машинный перевод и содержит много орфографических ошибок. В финском уведомлении сказано, что в случае конфликта с русскоязычной версией действует последняя, а во многих пунктах часто упоминается, что соглашение регулируется и интерпретируется в соответствии с российским законодательством, если не оговорено обратного.

Эксперт финского центра кибербезопасности Ficora Томи Киннари сказал, что его организация не изучала приложения такси, но указал, что у «Яндекса» пользовательское соглашение схоже с его международным партнёром Uber. Однако Ficora пока не торопится выпускать такие же заявления, как литовские коллеги, хотя и рекомендует пользователям по возможности предоставлять приложениям минимальный доступ к данным.

В компании «Яндекс», в свою очередь, заверили, что данные финских, европейских и швейцарских граждан будут обработаны «Яндексом», зарегистрированным в финском Мянтсяля, где у компании расположен свой дата-центр, в соответствии с законодательством Финляндии и европейским регламентом о защите данных. Позже компания планирует расширить свою деятельность в Суоми и начать работать в Турку и Тампере.


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