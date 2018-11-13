The New Times удалось собрать 22 млн на штраф и ещё немного. Благодарные читатели перевыполнили план

Четыре дня понадобились изданию The New Times, чтобы найти деньги на самый большой штраф в истории российских СМИ. Читатели перевели изданию необходимые 22 миллиона и ещё 3,4 млн сверху — всего 25 млн 443 тыс. 90 рублей. Об этом в своем Twitter 13 ноября сообщила главный редактор журнала Евгения Альбац.

Мы сделали это!!!!! 25 миллионов 443 тысячи 090 рублей!!!! Мы смогли!!!!! Мы можем! Спасибо всем!!!!! — albats (@albats) 13 ноября 2018 г.

Уже в два часа дня на счету издания было порядка 21 миллиона рублей. До необходимой суммы не хватало чуть больше миллиона, который перечислили в рекордный срок. При этом деньги продолжали приходить ещё некоторое время, пока в 16:30 Альбац не объявила о победе.

Кампания по сбору средств для The New Times стартовала в субботу, 11 ноября. Материальную помощь оказывали как известные личности, так и множество лично не знакомых с Альбац людей.

25 октября мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал издателя The New Times на 22 миллиона 250 тыс. рублей за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Ещё 30 тысяч добавили главному редактору. Необходимую сумму нужно было собрать до 20 ноября.