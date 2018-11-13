Дирекцию спортсооружений Петербурга тотально обыскивают. Полиция дышит хлором в поисках 100 млн

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в 17 бассейнах государственного автономного учреждения «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Поводом стала публикация «Фонтанки» о семикратном завышении цен при закупке химреагентов.

Как стало известно «Фонтанке», 13 ноября сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке смежных структур пришли во все бассейны Дирекции для поиска документов, которые имеют отношении к поставке отечественного гипохлорита натрия под видом немецкого аналога.

По версии следствия, при закупке химреагента у НПО «Химпром» в 2014 – 2016 годах администрация госучреждения выделила 100 млн рублей, завысив траты в семь раз.

Дирекцию с ноября 2009 года возглавляет Эмилия Смирнова. За последние пять лет траты учреждения на госзакупках составили почти 8 млрд рублей. В интервью «Фонтанке» Смирнова отрицала хищения. В следствии считают по-другому. По делу задержан фактический руководитель «Химпрома» адвокат Алексей Карпов. Он арестован. По даным «Фонтанки», в деле есть еще один фигурант — индивидуальный предприниматель Кабанов.

В январе 2019 года Дирекция «породнилась» с тогдашним вице-премьером Виталием Мутко, не без скандала трудоустроив его сестру.