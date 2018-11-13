Квартиры у Финского залива по цене «Мурино»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Еще недавно купить квартиру на берегу моря для обычного человека было несбыточной мечтой. Такие квартиры всегда были атрибутом людей состоятельных и даже богатых.

Группа компаний «Лидер Групп» сегодня предлагает квартиры в новых жилых комплексах: «Магеллан», «Колумб», «Нахимов», расположенных в жилом квартале «Гавань Капитанов» на намывных территориях Васильевского острова.

«Гавань Капитанов» от «Лидер Групп» – это доступные квартиры комфорт- и бизнес-класса в сердце Петербурга. Потрясающие виды на Финский залив и центр города, просторные террасы, французские окна в пол, высокие потолки, дизайнерская отделка холлов, подземный паркинг со спуском на лифте и коллекторная система отопления – вот то немногое, что ожидает вас в жилом квартале «Гавань Капитанов».

Стоимость квадратного метра во всех трех комплексах начинается от 77 тысяч рублей.

Технология строительства включает применение навесного вентилируемого фасада, обеспечивающего комфортный микроклимат всех помещений.

Традиционно покупателей квартир от «Лидер Групп» ожидает максимально широкий выбор функциональных и продуманных планировочных решений как классических, так и «евро» формата.

Комплекс комфорт-класса «Магеллан» рассчитан на 1471 квартиру. Общая площадь 51 393 кв.м. Квартирографию составляют студии, небольшие одно- и двухкомнатные квартиры.

ЖК «Колумб», состоящий из двух корпусов, относится к классу «комфорт +»: за счет небольшого количества квартир на площадке, а также уникальных видовых характеристик – на Финский залив и на центр Петербурга. В «Колумбе» разместятся 933 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры общей площадью 52 971 кв.м.

В комплексе бизнес-класса «Нахимов» расположатся 118 квартир общей площадью 12 847 кв.м. Квартирография включает трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/