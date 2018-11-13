18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +5
$ 67.68р
76.07р
20:04 13.11.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
13.11.2018 17:25
Печать

Квартиры у Финского залива по цене «Мурино»

Квартиры у Финского залива по цене «Мурино»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Еще недавно купить квартиру на берегу моря для обычного человека было несбыточной мечтой. Такие квартиры всегда были атрибутом людей состоятельных и даже богатых.

Группа компаний «Лидер Групп» сегодня предлагает квартиры в новых жилых комплексах: «Магеллан», «Колумб», «Нахимов», расположенных в жилом квартале «Гавань Капитанов» на намывных территориях Васильевского острова.

«Гавань Капитанов» от «Лидер Групп» – это доступные квартиры комфорт- и бизнес-класса в сердце Петербурга. Потрясающие виды на Финский залив и центр города, просторные террасы, французские окна в пол, высокие потолки, дизайнерская отделка холлов, подземный паркинг со спуском на лифте и коллекторная система отопления – вот то немногое, что ожидает вас в жилом квартале «Гавань Капитанов».

Стоимость квадратного метра во всех трех комплексах начинается от 77 тысяч рублей.

Технология строительства включает применение навесного вентилируемого фасада, обеспечивающего комфортный микроклимат всех помещений.

Традиционно покупателей квартир от «Лидер Групп» ожидает максимально широкий выбор функциональных и продуманных планировочных решений как классических, так и «евро» формата.

Комплекс комфорт-класса «Магеллан» рассчитан на 1471 квартиру. Общая площадь 51 393 кв.м. Квартирографию составляют студии, небольшие одно- и двухкомнатные квартиры.

ЖК «Колумб», состоящий из двух корпусов, относится к классу «комфорт +»: за счет небольшого количества квартир на площадке, а также уникальных видовых характеристик – на Финский залив и на центр Петербурга. В «Колумбе» разместятся 933 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры общей площадью 52 971 кв.м.

В комплексе бизнес-класса «Нахимов» расположатся 118 квартир общей площадью 12 847 кв.м. Квартирография включает трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры.

Справка о  компании «Лидер Групп» 

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
13.11.2018 17:25

Квартиры у Финского залива по цене «Мурино»

Еще недавно купить квартиру на берегу моря для обычного человека было несбыточной мечтой. Такие квартиры всегда были атрибутом людей состоятельных и даже богатых.
13.11.2018 16:40

Becar не управляет всеми отелями IHG в России

Компания Becar считает своим долгом дать пояснения относительно сложившейся ситуации с разосланным пресс-релизом, который содержал неоднозначные формулировки. СМИ интерпретировали их некорректно, таким образом, нанеся вред репутации IHG.
ГК «Эталон»
13.11.2018 16:07

ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще двумя банками

Жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е, получил аккредитацию АО «Газпромбанк» и ПАО «Бинбанк».
pixabay.com
13.11.2018 14:28

«Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг» представляют Volkswagen Tiguan и новый Touareg

Компании «Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг», официальные дилеры немецкого автомобильного концерна Volkswagen, представляют аудитории автолюбителей новый Touareg и три модификации Tiguan*.
Группа компаний «ЦДС»
13.11.2018 13:36

Еще один банк аккредитовал строящийся ЖК «Полюстрово» от ЦДС

«Райффайзенбанк», входящий в десятку крупнейших банков России, аккредитовал строящийся жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
Владимир Александров/ фото представлено компанией Аэрофлот
13.11.2018 13:08

Юридическая служба Аэрофлота вошла в международный рейтинг издания The Legal 500

Команда инхаус-юристов Аэрофлота под руководством заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России.
Pixabay
13.11.2018 12:26

Профсоюз реставраторов и Управление Министерства культуры РФ по СЗФО сохранят культурное наследие

Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы и территориальное Управление Министерства культуры РФ по СЗФО подписали соглашение о сотрудничестве.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
13.11.2018 11:00

А вы верите в чудеса?

В эти новогодние праздники настоящим чудом станет ТРК «Питер Радуга».
ГК "КВС"
12.11.2018 17:31

Семейные квартиры от КВС

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.
ГК «Эталон»
12.11.2018 17:04

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.11.2018 16:43

Банк «Санкт-Петербург» создал собственный удостоверяющий центр

Банк «Санкт-Петербург» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации на создание собственного удостоверяющего центра.
Магазин "Кей"
12.11.2018 15:07

Игровые клавиатуры. Рейтинг КЕЙ

КЕЙ подготовил обзор 5-ти интересных моделей клавиатур для игр.