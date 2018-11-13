Следственный комитет Петербурга возобновил расследование убийства Игоря Талькова. Его застрелили 27 лет назад

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновил расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщается 13 ноября на официальном сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, следователи удовлетворили ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы певца, которая просила признать ее потерпевшей по делу. Ранее потерпевшей проходила мать Талькова, которая недавно умерла.

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». В ведомстве отмечают, что следователи еще в 1992 и 1993 годах собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана. Однако мужчина через несколько месяцев после гибели Талькова переехал в Израиль. По этой причине в марте 1993 года уголовное дело было приостановлено.

Отметим, вдова Талькова в конце октября 2018 года в нескольких интервью заявляла, что передала все старые материалы дела новому следователю Нине Авериной в надежде, что та сможет разобраться в этой истории. При этом сын убитого Игорь Тальков-младший не знал о возобновлении уголовного дела и счёл это странным фактом, сообщает радиостанция «Говорит Москва».