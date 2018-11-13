Петербургский метрополитен закупит детекторы для определения взрывчатки

Метрополитен Санкт-Петербурга заказал 29 детекторов паров и микрочастиц тринитротолуола (ТНТ), циклотриметилентринитроамина (гексогена), пентаэритротетранитрата (ТЭНа), нитроглицерина, тетрила и других взрывчатых веществ на их основе.

Как говорится в техническом задании к закупке, которая была размещена 13 ноября, вес ручного блока детектора составит не более 2,5 кг, работать он сможет от аккумулятора. Устройство будет показывать на экране наименование группы обнаруженных веществ и их концентрацию, а также подавать звуковые и световые сигналы оператору. От детекторов ожидают способности записывать результаты обследования во внутреннюю память с возможностью последующего просмотра. Цена партии — более 28,59 млн рублей, по 985,8 тыс. рублей за штуку. Поставку в метро ждут с 17 по 20 декабря.

Как писала «Фонтанка», обслуживание устройств безопасности (камеры, детекторы, средства радиационного контроля и др.) обходится петербургскому метрополитену в сотни миллионов рублей ежегодно, судя по сайту госзакупок. Они объединены в комплексную автоматизированную систему информационной поддержки антитеррористической защищенности метрополитена (КАСИП АЗМ). Эта система разработана еще в 2007 году Ленметрогипротрансом.