Адвокат Ирина Бирюкова, рассказавшая о пытках в ярославских колониях, получила госзащиту

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, рассказавшая через «Новую газету» о пытках в ярославских колониях, получила госзащиту. Вместе с ней особый статус получила её дочь. Об этом 13 ноября сообщил фонд на своей странице в Facebook.

Бирюкова узнала о том, что она под госзащитой, в Ярославском областном суде во время обжалования сотрудником ИК-1 Сипаном Мамояном своего ареста. Ранее меры госзащиты были применены к бывшему заключенному Евгению Макарову, который подвергся пыткам в ИК-1 Ярославля.

В июле «Новая газета» опубликовала ролик с пытками заключённого Евгения Макарова в стенах ярославской колонии №1. На кадрах сотрудники колонии держали мужчину, одновременно избивая его и поливая водой из ведра. Было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день по нему в качестве фигурантов проходят 15 человек.

После того, как первая партия фсиновцев была арестована, адвокат Ирина Бирюкова, с чьей помощью факты об издевательствах предали огласке, покинула Россию, опасаясь за свою жизнь. Впрочем, в сентябре она вернулась обратно. До этого Бирюкова подавала заявление с просьбой дать ей госзащиту, но в начале осени СКР отказал ей.