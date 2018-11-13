Becar не управляет всеми отелями IHG в России

Компания Becar считает своим долгом дать пояснения относительно сложившейся ситуации с разосланным пресс-релизом, который содержал неоднозначные формулировки. СМИ интерпретировали их некорректно, таким образом, нанеся вред репутации IHG.

12 октября 2018 года компании Becar получила от InterContinental Hotels Group accreditation letter, которое дает право управлять гостиницами третьих лиц под франшизой таких брендов, как Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn Express и Staybridge Suites.

В релизе, разосланном по российским СМИ 7 ноября 2018 года, говорится о том, что компания Becar заключила с InterContinental Hotels Group партнерское соглашение сроком на два года с возможностью пролонгации, которое дает право управлять отелями в России и странах СНГ под перечисленными выше брендами. Подобная формулировка допустила в СМИ разночтения.

Выданное компании Becar accreditation letter не имеет юридическую силу и не предполагает передачу в управление всех российских отелей IHG, как восприняли многие СМИ. Более того, договор на управление Becar будет иметь силу при условии одобрения каждого конкретного франчайзингового соглашения соответствующим комитетом IHG.

Перспективы сотрудничества в настоящий момент находятся на стадии обсуждения, и ни о каких конкретно проектах речи пока не идет.

Компания Бекар