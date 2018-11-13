Россия побила собственный постсоветский рекорд по добыче нефти

11,6 млн баррелей нефти добывали в России в среднем в сутки в октябре 2018 года. Такие данные приводятся в докладе ОПЕК. К сентябрю это плюс 50 тысяч баррелей в сутки.

«Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу по сравнению с предыдущим месяцем на 50 тысяч баррелей/сутки, до средних значений 11,6 млн баррелей/сутки, согласно предварительным оценкам», — говорится в заявлении картеля, которое 13 ноября приводит РБК.

Рост к октябрю-2017 еще более внушительный – 290 тысяч баррелей/сутки.

Сильнее всего мощности нарастила «Роснефть»: ее дочерняя компания «Юганскнефтегаз» прибавила 60 тысяч баррелей/сутки. Показали рост добычи в текущем году и ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть». Это помогло нивелировать снижение объемов добычи нефти компаниями «Башнефть», «Газпром», «Славнефть» и НОВАТЭК.

По прогнозу ОПЕК, по итогам этого года добыча нефти в России в среднем может возрасти до 11,24 млн баррелей/сутки. Предыдущий прогноз был на уровне 11,19 млн баррелей/сутки.

«В 2019 году российские нефтяные компании имеют потенциал для дальнейшего увеличения производства за счет развития новых месторождений», — отмечается в докладе.

На экспорт в октябре уходило 5,14 млн баррелей/сутки. Это на 7% больше, чем в сентябре, и на 3% – чем в октябре 2017-го.

Ранее стало известно, что финансируемый государством исследовательский центр в Саудовской Аравии изучает возможное влияние распада ОПЕК на нефтяной рынок. Высокопоставленные чиновники в Эр-Рияде уверены: Саудовская Аравия и Россия могут и вдвоем оказывать на рынок нефти достаточное влияние.