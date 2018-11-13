Метеоры из Петербурга будут ходить в Невскую Дубровку

В районе Невского пятачка появится новый причал для пассажирских лайнеров. Первые теплоходы, как ожидается, смогут пришвартоваться к пристани летом следующего года, сообщает 13 ноября пресс-служба управления по транспорту Ленобласти.

Сейчас начались предпроектные проработки, на месте будущего причала ведутся геологические изыскания. Строительство начнётся весной – силами инвестора, компании ООО «Конт». Ориентировочная стоимость причала составляет 60 миллионов рублей.

«Рассматривается вариант возведения причала на правом берегу Невы, напротив мемориала Героям Метростроя. Мы рассчитываем, что он сможет принимать одновременно как большие лайнеры, так и малые типы пассажирских судов. Как один из вариантов – прямой маршрут метеоров из Санкт-Петербурга по Неве», – рассказал замначальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Проект возведения сети речных причалов был запущен в Ленинградской области в 2017 году. Завершены объекты в Старой Ладоге, Свирьстрое и крепости Орешек, где в следующем году также появится вертолётная площадка. Всего на развитие причальной инфраструктуры в Ленобласти инвестор за пять лет намерен направить порядка 1 миллиарда рублей.