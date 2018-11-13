ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще двумя банками

ГК «Эталон»

Жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е, получил аккредитацию АО «Газпромбанк» и ПАО «Бинбанк».

При оформлении ипотеки в АО «Газпромбанк» с первоначальным взносом от 10% от стоимости квартиры процентная ставка составит от 9,5%, срок кредитования – от 1 года до 30 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 60 млн рублей.

В случае отсутствия страхования жизни при оформлении ипотечного кредита процентная ставка может быть увеличена на 1%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

Купить квартиру в ЖК «Эталон на Неве» с помощью ипотечного кредита в ПАО «Бинбанк» можно при внесении первоначального взноса в размере от 10% от стоимости квартиры (для зарплатных клиентов банка) или от 15% (для остальных заемщиков). Процентная ставка в этом случае составит от 9,3% (ставка 9,3% применяется при поступлении заявки от зарплатных клиентов банков группы ПАО «БИНБАНК»/ПАО «БИНБАНК Диджитал»/партнеров Банка, а так же при оформлении титульного страхования и страхования жизни. При невыполнении данных условий применяются надбавки: + 0,35 п.п. если клиент не является зарплатным клиентом банков группы ПАО «БИНБАНК»/ПАО «БИНБАНК Диджитал»/заявка не от партнера Банка; + 2 п.п. при отказе от страхования жизни; + 2 п.п. при отказе от титульного страхования).

Срок кредитования от 5 до 30 лет. Возможная сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.binbank.ru

Проект «Эталон на Неве» возводится на берегу Невы. По проекту здесь появится комплекс, состоящий из 16 секций, в котором представлено 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо. Около 70% квартир в ЖК «Эталон на Неве» будут с уникальными видовыми характеристиками. Квартиры на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу.

«Эталон на Неве» отличается удобным расположением – близость к станции метро «Елизаровская» и выезд на проспект Обуховской обороны позволят добраться до центра Санкт-Петербурга за 10 минут как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

ЖК «Эталон на Неве» реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года

ПАО «БИНБАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/