Спикер петербургского ЗакСа снова наградил маму Полтавченко. Теперь в качестве ветерана «Аэрофлота» с уникальным «духом мужества»

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров наградил мать экс-губернатора Георгия Полтавченко. Об этом сообщается на сайте городского парламента.

Согласно сообщению пресс-службы, 12 ноября в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева состоялась съемка цикла телепередач «Герои нашего времени». Она посвящена в этом году «теме освоения человеком неба и космоса, а также гражданской авиации».

В съемке принял участие глава городского парламента Вячеслав Макаров. «Хочу пожелать присутствующим здесь юношам и девушкам: возьмите героев себе за образец», – заявил он. В качестве примера для подражания он привел Нину Полтавченко, вдохновителя телепроекта и ветерана «Аэрофлота».

«Это человек уникальной судьбы, который 75 лет назад был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Этот уникальный блокадный код, дух мужества и любовь к Отечеству она передала своему сыну – Георгию Сергеевичу Полтавченко, который семь лет работал губернатором Санкт-Петербурга в сложных социально-экономических условиях. Этот же код она теперь передает своим внукам и правнукам. Спасибо вам, уважаемая Нина Ивановна, за ваш великий вклад в развитие города на Неве и воспитание замечательного сына!» – заявил Макаров.

После чего вручил Нине Полтавченко золотую медаль Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Ранее спикер ЗакСа благодарил мать экс-губернатора на праздновании Дня судостроителя, тогда он отметил ее заслуги как матери, воспитавшей главу Объединенной судостроительной корпорации.