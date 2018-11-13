Скидка 30% на любимые направления доступна уже сегодня

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

«Уральские авиалинии» запустили осенний SALE* по любимым международным направлениям маршрутной сети. Купить билеты можно только с 12 по 18 ноября на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или через call-центр.

Акция** действует на вылеты с 12 ноября по 25 декабря 2018г. и с 3 января по 20 февраля 2019г. для рейсов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге, и с 12 ноября 2018 г. по 20 февраля 2019г. для прямых рейсов.

Полный список направлений смотрите на специальной странице сайта.

Для участников программы «Крылья» скидки распродажи суммируются с бонусами программы: 1 бонус равен 1 рублю. Если вы еще не присоединились к программе «Крылья» – регистрируйтесь на сайте и получайте 500 рублей приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty Аwards Russia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

*Распродажа

**Сроки проведения акции: покупка билетов осуществляется с 12 по 18 ноября 2018 г. Перелет возможен вылеты с 12 ноября по 25 декабря 2018г. и с 3 января по 20 февраля 2019г. для рейсов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге, и с 12 ноября по 20 февраля для прямых рейсов. Количество билетов ограничено. Организатор акции: ОАО АК "Уральские авиалинии"; ИНН 6608003013 / ОГРН 1026605388490; адрес юридического местонахождения организации: 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1Г. Подробнее можно ознакомиться с акцией на сайте