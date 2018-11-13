Kronen Zeitung: Австрийский суд отказался арестовывать «серую мышь Путина»

Зальцбургский суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника в отставке, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

«Со стороны суда не была удовлетворена просьба прокуратуры об аресте подозреваемого до начала судебного процесса», – пишет издание Kronen Zeitung 13 ноября.

Отмечается, что прокуратура подала заявление накануне. В ходатайстве подчёркивается, что подозреваемый якобы нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии. Перечисленные статьи посвящены разглашению гостайны и разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

70-летнего отставного полковника австрийской армии задержали 9 ноября. Разразившийся скандал вынудил министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменить визит в Москву, запланированный на начало декабря. Известно, что подозреваемый вёл тихую и неприметную жизнь. Местные СМИ уже окрестил его «серой мышью Путина». 11 ноября стало известно о раскрытии второго российского шпиона, работавшего в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом. Обоих Австрии якобы выдала британская разведка. Таким образом Соединённое Королевство попыталось отомстить за Скрипалей.