В Госдуме смягчили наказание для самозанятых, которые не захотят делиться доходами с государством

Депутаты Госдумы во втором, основном, чтении утвердили законопроекты о новом налоге для самозанятых. По сравнению с первоначальной версией в них появились важные изменения по поводу санкций за сокрытие доходов от государства, а также точное распределение собранных налогов между бюджетами.

Как пишет 13 ноября «Коммерсант», в течение первого года эксперимента наказания за попытку обмануть ФНС практиковать не будут. Но затем не предоставленный в налоговую отчет будет грозить сначала штрафом в 20% от дохода, а за повторное нарушение – всеми 100% от него. Кроме того, на 2019-й для самозанятых продлили налоговые каникулы по НДФЛ и социальным страховым взносам.

Также депутаты определились, как будут распределяться полученные от самозанятых налоги: 63% пойдут в бюджеты субъектов РФ, а 37% – в фонд обязательного медицинского страхования.

Как писала «Фонтанка», с помощью нового механизма государство рассчитывает вывести из тени 30 млн человек, работающих на самих себя. Пилотный проект может быть запущен в четырех регионах – Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан — уже с 1 января 2019 года. Налоги разрешат платить через мобильное приложение, а в качестве налоговых агентов выступят онлайн-площадки, где работающие на себя россияне ищут клиентов.