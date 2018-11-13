BBC: В Грузии задержали российского хакера. Его считают основным подозреваемым по делу об убийстве следователя в Подмосковье

В Грузии задержали российского хакера Ярослава Сумбаева. Следствие считает его основным подозреваемым в деле об убийстве следователя Шишкиной в Подмосковье.

Об этом 13 ноября сообщает BBC со ссылкой на адвокатов, представляющих интересы семьи погибшей.

По данным издания, находившийся в международном розыске Ярослав Сумбаев задержан в Тбилиси ещё на прошлой неделе. В ближайшее время суд в Грузии рассмотрит вопрос о выдаче его российским властям.

По версии следствия, 28-летний Сумбаев был «мозгом» группы хакеров, которая взламывала почту компаний – агентов по продаже билетов РЖД. Также злоумышленник находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге — хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

Дело о мошенничестве с железнодорожными билетами раскрыла Евгения Шишкина. Она якобы получала угрозы от Сумбаева через один из мессенджеров.

Шишкину застрелили около подъезда её дома в поселке Архангельское утром 10 октября. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).