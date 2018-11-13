Уволенной за слив служебной переписки чиновницей оказалась экс-помощница Дворковича

СМИ узнали имя чиновницы аппарата российского правительства, уволенной за слив рабочей переписки в прессу.

По данным РБК от 13 ноября, работу потеряла Анастасия Алексеева — сотрудница секретариата первого вице-премьера Антона Силуанова. В прежнем составе кабмина чиновница была помощником вице-премьера Аркадия Дворковича — куратора промышленностм, транспорта и ТЭК. Предыдущей ступенью ее карьерной лестницы была должность советника департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. Здесь ее начальником был Дворкович, в 2008 году занявший пост помощника президента.

Напомним, об увольнении чиновницы стало известно 6 ноября. Анонимные источники в правительстве утверждали, что материалы по госслужащей переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По словам анонимных источников РБК, претензии к работе Алексеевой были связаны с некорректной работой с конфиденциальной информацией и использованием публичных почтовых сервисов для пересылки документов. По его словам, «речь идет не столько об утечках в прессу, сколько об инсайде».

В пресс-службе правительства комментировать историю не стали.