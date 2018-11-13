Смольный потратит почти 300 млн на уход за светофорами и дорожными знаками

Петербургские власти объявили 8 конкурсов на содержание технических средств организации дорожного движения в 2019 году. Общая сумма составляет порядка 295 млн рублей.

Информация об электронных аукционах появилась на сайте госзакупок 13 ноября, заказчик — Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. Речь идет о 13 районах города — Московском, Центральном, Невском, Выборгском, Приморском, Курортном, Кронштадтском, Василеостровском, Петроградском, Адмиралтейском, Кировском, Красносельском и Петродворцовом.

В прошлом году акционы объявлялись по сопоставимым ценам. Подрядчиками в итоге стали несколько компаний, в частности «Стройстандарт», «Т-Траффик» и «Проминвест-Групп» (последняя занималась созданием велодорожек в городе).