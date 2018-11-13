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Общество
13.11.2018 15:31
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Роскосмос показал модель космического корабля с ядерным двигателем за 17 миллиардов

Модель корабля с космическим двигателем нового класса была показана в исследовательском центре имени Келдыша. Трёхмерный прототип ракеты вставили в презентацию разработок научного центра. Короткое видео появилось на странице телестудии Роскосмоса в Facebook. 

Подробностей о проекте, которым занимаются Роскосмос и Росатом, известно немного. Первый образец должен быть готов к летно-конструкторским испытаниям в 2018 году. На разработку космического двигателя нового класса запланировано выделить 17 миллиардов рублей. 

Реакторную установку разрабатывают в Научно-исследовательском и конструкторском институте энерготехники имени Доллежаля, ядерную энергодвигательную установку — в Центре имени Келдыша. Сам корабль соберёт корпорация «Энергия». 

Космические двигатели нового класса необходимы для освоения космоса, так как для них не нужен ни солнечный свет, ни батареи. 

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