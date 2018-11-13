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Общество
13.11.2018 15:43
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Росавтодор рекомендует: укладывать асфальт в снег можно

При температуре до минус 10 градусов и незначительных осадках ремонтировать дорожное покрытие разрешено, пояснил Росавтодор, опубликовав на своём сайте «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях». Об этом 13 ноября пишет РБК.

Документ регламентирует укладку асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, то есть при температуре от плюс 5 до минус 10 градусов, при дожде и снеге. Запрещено вести работы только при выпадении обильных осадков – более 5 миллиметров.

Документ разработан с целью увеличения продолжительности строительного сезона автомобильных дорог, объясняет Росавтодор, и носит «исключительно рекомендательный характер».

Председатель общероссийского общественного движения автомобилистов Виктор Похмелкин рассказал РБК, что сомневается в предложенных Росавтодором рекомендациях.

«Мне до сих пор казалось, что так делать нельзя [укладывать асфальт при минус 10 градусах], и по всем стандартам так выходило. Надо говорить с химиками, физиками, геологами. Росавтодор стандарты сам не устанавливает. Надо сверять это с требованиями, которые закреплены в нормативно-правовых актах. До сих пор такого разрешения не было, – отметил Похмелкин. – Но если возникнет проблема, то спроса с Росавтодора немного. В любом случае за качество дорожного полотна отвечают те, кто его укладывает. Если это качество не соответствует требованиям, то ссылка на то, что они следовали рекомендациям Росавтодора, дорожникам не поможет».

В редакцию «Фонтанки» в холодное время года регулярно поступают письма читателей, возмущённых укладкой асфальта в снег или дождь. Часто эти возмущения беспочвенны, считают дорожники. 

Например, укладку асфальта в дождь на КАД объяснили в ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург», на тот момент эксплуатировавшем дорогу. У дорожников есть такое понятие – «выработать асфальт». Асфальт быстро застывает, его необходимо выработать в течение 30 – 40 минут, иначе он теряет свойства. Поэтому дорожники не могут приостановить работу, когда начинается дождь, – если интенсивность осадков позволяет вести работы без влияния на качество. Несильный дождь не вреден при укладке верхнего слоя асфальта. А в том случае, если дождь затягивается, принимается решение остановить укладку.

Кроме того, играет роль то, какие конкретно ведутся работы. Например, после очередного поста в соцсетях об укладке асфальта в снег на Лиговском проспекте ГАТИ рассказала, что нарушения здесь нет. На данном участке велась реконструкция освещения. После производства земляных работ подрядная организация обязана восстановить благоустройство, что она и сделала, пусть и в снегопад: нельзя оставить на поверхности просто щебень, нужно положить асфальтобетонное покрытие. Весной, когда начнётся новый агротехнический период, компания снова выйдет на объект и в случае просадок асфальта или других нарушений восстановит благоустройство.

Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»

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