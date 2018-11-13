В Москве в визовый центр Испании пришла полиция с обысками

Визовый центр Испании BLS на Калужской площади в Москве приостановил работу 13 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили в службе поддержки клиентов.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт. Пожалуйста, обращайтесь в колл-центр для получения достоверной информации», — говорится на сайте организации.

Причиной сбоя в графике называют внеплановую проверку. Несмотря на неприёмный день для посетителей, сотрудники центра ведут запись по телефону на подачу документов.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД, в визовом центре Испании проводятся обыски, сотрудники правоохранительных органов проверяют визовую документацию. Однако в пресс-службе ведомства отметили, что «не располагают информацией» об оперативных мероприятиях.