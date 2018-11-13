Россия осталась без Путина и Медведева. Песков объяснил, что это не страшно

Современные средства коммуникации позволяют руководству страны выполнять свои обязанности из любой точки мира. Как пишет РБК, об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он прокомментировал одновременное отсутствие в стране президента и премьер-министра. И подчеркнул, что и за рубежом Путин с Медведевым не менее эффективны, чем на родине.

«Все-таки мы живем в век коммуникации, в век связи. Современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся», – пояснил Песков.

Он уточнил, что при планировании поездок президент и премьер стараются избегать таких ситуаций, однако «установки о недопустимости этого не существует».

Отметим, Владимир Путин находится с государственным визитом в Сингапуре, он примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите. Вернется в Россию президент спустя три дня. Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Палермо на международную конференцию по Ливии.