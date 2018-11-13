В Кремле признали ситуацию с топливом в России гибкой и пообещали следить за ценами

Дмитрий Песков отреагировал на недовольство независимых АЗС условиями соглашения нефтяных компаний с правительством. 13 ноября пресс-секретарь президента РФ назвал ситуацию с ценообразованием гибкой и заверил, что власть будет реагировать.

«Вы знаете, что концептуально ситуация была вчера обозначена на встрече президента с правительством. Был доклад вице-премьера Козака. Это концептуальная, скажем так, картина. А всё остальное — это рабочие моменты. Безусловно, ситуация, она гибкая, и, конечно, мы не сомневаемся, правительство так или иначе будет на это реагировать», — цитирует Пескова телеканал Russia Today.

Накануне все крупные российские нефтекомпании подписали соглашение о временной заморозке цен на бензин и дизтопливо. Исходя из условий цифры замрут на уровне июня и не будут меняться до Нового года. В случае нарушения соглашения компаниям будут грозить запретительные пошлины на сотни миллиардов рублей.