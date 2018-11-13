Столкнувшийся с танкером норвежский фрегат погрузился в воду - стальные тросы не выдержали

Норвежский фрегат Helge Ingstad, столкнувшийся с нефтяным танкером TS Sola в Северном море недалеко от Бергена, почти полностью ушел под воду.

Об этом 13 ноября сообщает издание VG. По информации газеты, минувшей ночью девять стальных тросов управления, удерживавших судно с пробоиной на плаву, разорвало. В результате корабль почти полностью под водой. На поверхности остались лишь радарная вышка и некоторые части кормы.

Авария, напомним, произошла рано утром 8 ноября, когда фрегат возвращался с учений НАТО. По предварительным данным, ЧП произошло по вине экипажа военного судна: команда сначала отключила систему навигации, а потом не заметила на своем пути греческий танкер. Транспортировщик нефти повреждений не получил, а у Helge Ingstad стоимостью 650 миллионов долларов – пробоина ниже ватерлинии. Все 137 человек экипажа были эвакуированы, семеро получили легкие травмы. Корабль отбуксировали на мелководье.