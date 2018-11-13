Титов рассказал о втором списке беглых бизнесменов, желающих вернуться в Россию. Пока в нем 7 фамилий

Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил о формировании еще одного «лондонского списка», в который войдут фамилии представителей российского бизнес-сообщества, желающие вернуться на родину, но имеющие проблемы с законом.

Новый перечень пока состоит из семи фамилий, рассказал Титов на канале Генпрокуратуры «Эфир» в разговоре с официальным представителем ведомства Александром Куренным 13 ноября.

Уполномоченный по правам предпринимателей отметил, что к нему поступило более 40 заявок от бизнесменов, находящихся за рубежом, против которых возбуждены уголовные дела. Однако всех в аппарате омбудсмена поддерживать не собираются, заверил Титов и выразил пожелание, чтобы решения по фигурантам списка принимались быстрее.

Первый так называемый «список Титова» был составлен по итогам встречи уполномоченного с предпринимателями, скрывающимися в Лондоне, 3 февраля 2018 года. В мае омбудсмен сообщил «Фонтанке», что фигурантов дел освобождают от розыска, потому что те сдают свои адреса. В августе, однако, стало известно, что Генпрокуратура не собирается выводить из-под розыска всех, так как некоторые бизнесмены к предпринимательской деятельности отношения не имели и оказались обычными мошенниками.

23 октября Куренной рассказал, что Генпрокуратура совместно с коллегами из ФСБ и МВД проверила дела 25 человек из «списка Титова». Незаконно возбуждённых дел найдено не было. Представитель ведомства отметил, что в случае согласия предпринимателей на сотрудничество им могут изменить меру пресечения на ту, что не связана с арестом.