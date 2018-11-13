ЦБ: Отток капитала из России вырос в три раза, как в 2014 году после Крыма. Только в октябре из страны вывели более 10 млрд долларов

Отток капитала из России за 10 месяцев 2018 года достиг 42,2 млрд долларов. Причем 10,1 млрд вывели только за октябрь. И по прогнозам ЦБ, в конце года темпы ускорятся.

Как следует из опубликованной Банком России оценки платежного баланса, с начала года отток достиг $42,2 млрд против $14 млрд годом ранее. Он сформирован примерно поровну погашением банками внешних обязательств и покупками компаниями прочих секторов экономики финансовых активов за рубежом, пишет 13 ноября «Коммерсантъ».

Издание Finanz со ссылкой на Bloomberg отмечает, что частный сектор выводит средства из России максимальными темпами с крымского кризиса 2014 года на фоне снижения доверия в свете растущей угрозы новых санкций США. И по прогнозам Центробанка, объем оттока капитала за весь 2018 год вырастет до $66 миллиардов.

Как писала «Фонтанка», не успокоило рынок и заверение первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, что российские власти контролируют происходящее. «Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности», – говорил чиновник.