Крыловский центр в Петербурге возглавил двукратный лауреат премии Минобороны

«Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) в Петербурге получил нового руководителя. Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков представил коллективу Павла Филиппова.

Как сообщили 13 ноября в пресс-службе центра, на него возложено исполнение обязанностей генерального директора до назначения руководителя КГНЦ на конкурсной основе.

Последние три года Филиппов возглавлял научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации «ЛОТ». Он занимал руководящие посты в ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении», где руководил научно-исследовательскими работами по стандартизации и техническому регулированию, а также работал в ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Н.Г. Кузнецова», где возглавлял научно-исследовательский центр проблем развития и функционирования ВМФ.

Павел Филиппов — автор более 60 научных статей и 10 учебных пособий, двукратный лауреат премии Министерства обороны РФ по результатам педагогической и научной деятельности.