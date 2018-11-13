Серебренников заявил о подделке документов в деле «Седьмой студии». Его зарплату снизили в четыре раза

Режиссер Кирилл Серебренников заявил в суде о поддельных документах в уголовном деле. По его утверждению, он не мог подписывать зарплатные ведомости о получении 25 тысяч рублей в месяц.

Как заявил 13 ноября на допросе в Мещанском суде Серебренников, его зарплата составляла сто тысяч рублей, за которые он регулярно расписывался. Имеющиеся в деле ведомости с меньшими суммами подписаны не им, заявил режиссер: «Я подписывал всегда сто тысяч».

При дальнейшем допросе Серебренников поправился: иногда его зарплата составляла 80 тысяч, но точно не 25.

По версии обвинения, при реализации проекта «Платформа» сотрудники «Седьмой студии», включая режиссера, получали значительные зарплаты, а расписывались за меньшие суммы и ими отчитывались. Разница в документальных цифрах и общем объеме госфинансирования «Платформы», около 130 млн рублей, считается похищенной. Вместе с Серебренниковым судят руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, главу «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум.