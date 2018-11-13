Грузовик на КАД потерял колесо и боком завис на отбойнике

Курьёзное ДТП на кольцевой автодороге в Петербурге 13 ноября по счастливой случайности обошлось без серьёзных последствий.

На внешнем кольце КАД на путепроводе над Таллинским шоссе грузовой «Газон» влетел в дорожное ограждение, при этом в левой полосе остались его колеса и тормозной барабан, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Борт кривой – походу, груз-перевес не закреплён был», – предполагают в комментариях.

Пробки на месте ДТП не наблюдается.

Отлетевшие от машины на ходу колёса могут спровоцировать серьёзное ДТП. На днях в Купчино колесо, отвалившееся от трактора, врезалось в троллейбус и разбило стекло и зеркало.

1 ноября в Москве колесо, уехавшее от грузовика, влетело в женщину, шедшую по обочине к такси. Удар оказался смертельным.