На Украине суд приговорил россиянина к десяти годам за участие в войне в Донбассе

К десяти годам лишения свободы приговорил Орджоникидзевский районный суд Мариуполя россиянина, воевавшего на Донбасе против Вооруженных сил Украины. Об этом 13 ноября сообщает пресс-центр Службы безопасности страны.

По данным ведомства, с февраля 2017 года мужчина служил в вооруженных формированиях самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирование. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных», — говорится в сообщении СБУ.

В апреле 2017 года украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.