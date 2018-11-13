«Лента» взяла в долг у Сбербанка 25 млрд рублей. Кредит не связан с пожаром в гипермаркете на Обводном канале, утверждает ретейлер

Ретейлер «Лента» договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 25 млрд рублей, следует из данных, опубликованных на портале раскрытия информации.

Кредит будет предоставлен с дифференцированными процентными ставками. Полностью обязательства должны быть погашены не позднее 11 ноября 2021 года.

Заем был сделан через несколько дней после крупного пожара, уничтожившего гипермаркет ретейлера на Обводном канале. Однако в «Ленте» сообщили, что эти события никак не связаны. Во что именно компания намерена инвестировать средства, полученные от Сбербанка, на момент публикации в пресс-службе не уточнили. Ранее эксперты оценивали, что на восстановление гипермаркета на Обводном канале компании может потребоваться 700 млн рублей, но не исключили, что объект подвергнется более глобальной перестройке.

Инвесторы ретейлера, судя по всему, не увидели причин для беспокойства в уничтожении гипермаркета. Акции компании на Лондонской фондовой бирже по итогам торгов 12 ноября выросли на 1%, до 3,51 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR).