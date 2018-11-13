Еще один банк аккредитовал строящийся ЖК «Полюстрово» от ЦДС

Группа компаний «ЦДС»

«Райффайзенбанк», входящий в десятку крупнейших банков России, аккредитовал строящийся жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».

Согласно условиям кредитования, покупатели могут приобрести квартиру в комплексе в ипотеку по ставке от 10,49% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет от 10% от стоимости выбранного объекта недвижимости.

Средства у банка можно подучить на срок от 1 года до 30 лет. Минимальная сумма кредита составляет от 500 тыс. рублей, а максимальная может достигать до 26 млн. рублей (в зависимости от платежеспособности заемщика). Заемщиками по кредиту могут выступать граждане любого государства в возрасте от 21 года, имеющие стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

ЖК «Полюстрово» – новый проект редевелопмента территории от Группы ЦДС. Жилой комплекс возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Маршала Тухачевского. Современный 17-этажный кирпично-монолитный дом рассчитан на 1779 квартир. Для удобства жителей в проекте также предусмотрен наземный многоярусный паркинг на 373 машиноместа и детский сад, совмещённый с начальной школой. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2020 года.

Группа компаний «ЦДС»

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration