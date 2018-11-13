Жёлтый автобус, который не смог. Во Владивостоке художники прикинулись маршруткой, чтобы пересечь Золотой мост

Четверо мужчин забрались под макет жёлтого автобуса и попытались пересечь бухту Золотой рог через мост во Владивостоке. Необычная акция городских художников попала в объективы камер очевидцев. Движение «пешехобуса» прервал охранник и погнал активистов к выезду.

Как выяснилось, акция под названием «Он сказал: «Приехали!» проводилась для привлечения внимания к ограничениям прав пешеходов. Художники попытались достучаться до властей, которые закрыли мост для людей, у которых нет транспорта.

Вантовый мост, в народе получивший название Золотой, открылся в августе 2012 года к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Тротуары не были предусмотрены уже на стадии проектирования, а технические проходы в 75 сантиметров посчитали слишком узкими для массового использования. Спустя некоторое время власти всё же разрешили ходить по этим бортикам, но только днём. А летом 2015 года мост окончательно закрыли для пешеходов по требованию прокуратуры.