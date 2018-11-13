Снег на юге России. Самолёты отменили, машины встали, дороги чистят военные

На юг России – Кубань, Ростов-на-Дону, Астрахань, Крым – в ночь на 13 ноября обрушился первый снегопад. Он парализовал дороги и нарушил воздушное сообщение. Сегодня местами возможен замерзающий туман.

В Ростовской области, где снег пошёл ещё вечером, к утру было парализовано движение по 13-километровому участку трассы М-4 «Дон» – с 1002-го по 1015-й километр, где ситуацию осложняют дорожные работы, сообщает Donnews. На некоторых региональных трассах, по данным ГУ МВД, ростовская ГИБДД ограничила движение, а также настоятельно рекомендовала водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

Сегодня в регионе ожидается опасное погодное явление – замерзающий туман. Видимость на дорогах составит не более 1 километра, а асфальт покроется тонкой коркой льда.

Из-за снегопада Ростов встал в 10-балльных пробках вечером 12 ноября, а Краснодар утром 13-го – в 8-балльных. К расчистке снега на Кубани и в Ростовской области, по информации «КИ-news», привлечены более 1,5 тысячи военнослужащих.

Из-за снега и тумана аэропорт Ставрополя на некоторое время перестал принимать самолеты, пишет «Блокнот Ставрополь». Так, борт «Москва – Ставрополь» из-за плохих погодных условий вынужден был сесть в Краснодаре.



Из Пулково, согласно электронному табло, самолёт в Ставрополь был отправлен по расписанию, в 11:24. Также вовремя вылетели рейсы в Ростов-на-Дону и Симферополь.

В Крыму спецтехнику вывели на трассы в 4 утра, сообщает «ДорИнфо» со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымавтодор». По состоянию на 9 утра все последствия непогоды устранены, отчитываются дорожники.

«Сегодня непогода не оказала значительного влияния на состояние дорожного полотна, основной объем работ выполнен на опережение, чтобы предотвратить возникновение оледенения и скользкости на дорогах», – отмечают в «Крымавтодоре».