18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +4
$ 67.68р
76.07р
14:15 13.11.2018
Расширенный поиск

Происшествия
13.11.2018 13:55
Печать

Снег на юге России. Самолёты отменили, машины встали, дороги чистят военные

На юг России – Кубань, Ростов-на-Дону, Астрахань, Крым – в ночь на 13 ноября обрушился первый снегопад. Он парализовал дороги и нарушил воздушное сообщение. Сегодня местами возможен замерзающий туман.

 

В Ростовской области, где снег пошёл ещё вечером, к утру было парализовано движение по 13-километровому участку трассы М-4 «Дон» – с 1002-го по 1015-й километр, где ситуацию осложняют дорожные работы, сообщает Donnews. На некоторых региональных трассах, по данным ГУ МВД, ростовская ГИБДД ограничила движение, а также настоятельно рекомендовала водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

Снег на юге России. Самолёты отменили, машины встали, дороги чистят военные

Сегодня в регионе ожидается опасное погодное явление – замерзающий туман. Видимость на дорогах составит не более 1 километра, а асфальт покроется тонкой коркой льда.

Из-за снегопада Ростов встал в 10-балльных пробках вечером 12 ноября, а Краснодар утром 13-го – в 8-балльных. К расчистке снега на Кубани и в Ростовской области, по информации «КИ-news», привлечены более 1,5 тысячи военнослужащих.

Пробки в Краснодаре
Пробки в Краснодаре

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Из-за снега и тумана аэропорт Ставрополя на некоторое время перестал принимать самолеты, пишет «Блокнот Ставрополь». Так, борт «Москва – Ставрополь» из-за плохих погодных условий вынужден был сесть в Краснодаре.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Из Пулково, согласно электронному табло, самолёт в Ставрополь был отправлен по расписанию, в 11:24. Также вовремя вылетели рейсы в Ростов-на-Дону и Симферополь.

В Крыму спецтехнику вывели на трассы в 4 утра, сообщает «ДорИнфо» со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымавтодор». По состоянию на 9 утра все последствия непогоды устранены, отчитываются дорожники.

«Сегодня непогода не оказала значительного влияния на состояние дорожного полотна, основной объем работ выполнен на опережение, чтобы предотвратить возникновение оледенения и скользкости на дорогах», – отмечают в «Крымавтодоре».

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
13.11.2018 13:36

Еще один банк аккредитовал строящийся ЖК «Полюстрово» от ЦДС

«Райффайзенбанк», входящий в десятку крупнейших банков России, аккредитовал строящийся жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
Владимир Александров/ фото представлено компанией Аэрофлот
13.11.2018 13:08

Юридическая служба Аэрофлота вошла в международный рейтинг издания The Legal 500

Команда инхаус-юристов Аэрофлота под руководством заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России.
Pixabay
13.11.2018 12:26

Профсоюз реставраторов и Управление Министерства культуры РФ по СЗФО сохранят культурное наследие

Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы и территориальное Управление Министерства культуры РФ по СЗФО подписали соглашение о сотрудничестве.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
13.11.2018 11:00

А вы верите в чудеса?

В эти новогодние праздники настоящим чудом станет ТРК «Питер Радуга».
ГК "КВС"
12.11.2018 17:31

Семейные квартиры от КВС

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.
ГК «Эталон»
12.11.2018 17:04

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.11.2018 16:43

Банк «Санкт-Петербург» создал собственный удостоверяющий центр

Банк «Санкт-Петербург» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации на создание собственного удостоверяющего центра.
Магазин "Кей"
12.11.2018 15:07

Игровые клавиатуры. Рейтинг КЕЙ

КЕЙ подготовил обзор 5-ти интересных моделей клавиатур для игр.
Фото: Алексей Рожнов
12.11.2018 10:00

«Счастливый взгляд» и Universal Pictures приглашают в новогоднюю сказку

Сеть оптик «Счастливый взгляд» запускает творческий конкурс «Всей семьей в Лапландию»*.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.