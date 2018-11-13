«Читают не только детективы и фэнтези, бывают интересные обсуждения». Экс-министр Улюкаев описал свою жизнь в колонии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в письме изданию News.ru рассказал о своей жизни в колонии и работе в качестве библиотекаря. Издание 13 ноября опубликовало письмо экс-чиновника.

Улюкаев пишет о том, что работать в библиотеке ему интересно и он считает эту деятельность «небесполезной».

«Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30—50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и сов. [современная] литература 20-го века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и др. Более 300 читателей. Причём читают не только детективы и фэнтези, но и серьёзные книги названных и иных серьёзных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», – пишет экс-министр.

Он также рассказал, что физическую форму поддерживает «обычной зарядкой на свежем воздухе». «С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», – уточнил Улюкаев. По работе в правительстве и Центробанке он не скучает – «только по своим родным и близким», свидания с которыми разрешены лишь три раза в год.

Издание пыталось также выяснить, что бывший министр думает о нынешнем состоянии экономики, однако Улюкаев ответил: «Боюсь, что судить о теперешнем состоянии экономики было бы с моей стороны безответственно — я не располагаю необходимой для этого информацией».