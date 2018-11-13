«Читают не только детективы и фэнтези, бывают интересные обсуждения». Экс-министр Улюкаев описал свою жизнь в колонии
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в письме изданию News.ru рассказал о своей жизни в колонии и работе в качестве библиотекаря. Издание 13 ноября опубликовало письмо экс-чиновника.
Улюкаев пишет о том, что работать в библиотеке ему интересно и он считает эту деятельность «небесполезной».
«Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30—50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и сов. [современная] литература 20-го века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и др. Более 300 читателей. Причём читают не только детективы и фэнтези, но и серьёзные книги названных и иных серьёзных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», – пишет экс-министр.
Он также рассказал, что физическую форму поддерживает «обычной зарядкой на свежем воздухе». «С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», – уточнил Улюкаев. По работе в правительстве и Центробанке он не скучает – «только по своим родным и близким», свидания с которыми разрешены лишь три раза в год.
Издание пыталось также выяснить, что бывший министр думает о нынешнем состоянии экономики, однако Улюкаев ответил: «Боюсь, что судить о теперешнем состоянии экономики было бы с моей стороны безответственно — я не располагаю необходимой для этого информацией».
Справка:
В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.