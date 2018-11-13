Жаров считает штрафы альтернативой блокировки сайтов

Финансовое наказание является альтернативой блокировки сайта, оно применимо за «невопиющие нарушения». Об этом 13 ноября завил глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя инициативу Лиги безопасного Интернета о введении оборотных штрафов для социальных сетей за неудаление запрещенной информации.

«Если говорить о законопроекте, то его надо читать. Если говорить о штрафах в целом, то это альтернатива блокировкам, и для нарушений, которые не являются вопиющими, то есть такие нарушения, как неразмещение баз данных на территории Российской Федерации, или иные нарушения, которые не являются угрозой личности или государству, то штрафы являются более легкой мерой, чем блокировка», — цитирует чиновника RNS.

В конце октября Лига безопасного Интернета под руководством Екатерины Мизулиной, дочери сенатора Елены Мизулиной, предложила штрафовать социальные сети за запрещенные материалы. В перечень деструктивного контента включены видео, посвященные «скулшутингу», пропагандирующие суицид, употребление наркотиков и детскую порнографию.

25 октября мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал издателя The New Times на 22 миллиона 250 тысяч рублей. Ещё 30 тысяч добавили главному редактору Евгении Альбац. Причиной стала несвоевременная подача в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Редакция оспаривает решение, а Альбац называет штраф самым большим за всю историю российских СМИ. За три дня интернет-пользователи перевели изданию 15 млн рублей на оплату наказания.