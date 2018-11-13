Юридическая служба Аэрофлота вошла в международный рейтинг издания The Legal 500

Владимир Александров/ фото представлено компанией Аэрофлот

Команда инхаус-юристов Аэрофлота под руководством заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России.

Перечень сформирован международным изданием The Legal 500 на основе рейтинга «GC Powerlist: Russia Teams» за 2018 год.

В качестве основных достижений команды юристов ведущей российской авиакомпании отмечены высокие результаты в правовом обеспечении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса, сопровождение многомиллиардных контрактов по приобретению воздушных судов российского и иностранного производства, а также способствование созданию в Аэрофлоте «всепроникающей культуры безопасности». Правовые успехи Аэрофлота издание в значительной степени связывает с личностью заместителя генерального директора Владимира Александрова, который возглавляет правовой блок авиакомпании с 2015 года.

The Legal 500 уже отмечало лидерство Владимира Александрова, признав его одним из лучших юристов России на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Individuals за 2017 год. Ранее, в 2016 году, издание включило специалистов Аэрофлота по правовым вопросам в список GC Powerlist: Russia Teams как группу экспертов с выдающимся уровнем профессионализма, настойчивостью и ориентированностью на результат.

The Legal 500 – одно из авторитетных международных юридических изданий, основанное в 1988 году. Оценки и рейтинги строятся на независимом анализе, анкетировании юридических фирм, опросе их клиентов и партнеров. Одной из главных задач исследования является объективное информирование о состоянии мирового рынка юридических услуг, определение ведущих игроков и ключевых экспертов.