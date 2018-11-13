Финны требуют убрать налог на дизель. Он стоит почти столько же, сколько бензин

В Финляндии гражданская инициатива о ликвидации налога на топливо набрала 50 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы её рассмотрел парламент, сообщает 13 ноября Yle.

Жители Суоми недовольны резким повышением цен на дизельное топливо. В некоторых регионах его цена приблизилась к стоимости бензина.

Авторы инициативы утверждают, что расходы на использование топлива и эксплуатационные расходы у дизельных автомобилей стали значительно выше, чем у машин на бензине.

По данным на 13 ноября, самый дешёвый дизель в Финляндии стоит 1,419 евро (108,01 руб.) за литр, а самый дорогой — 1,669 евро (127,03 руб.). Для сравнения: бензин 98Е продается за 1,500 евро (114,17 руб.) и 1,819 евро (138,45 руб.) соответственно.