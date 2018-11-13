Голикова пообещала Петербургу собственное отделение РАН

В Петербурге может быть создано отделение Российской академии наук. Об этом 13 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова — во время общего собрания членов РАН, которое проходит сегодня в Москве.

«Речь идет о том, что в Санкт-Петербурге было бы желательно создать какое-то подразделение Российской академии наук, историческое подразделение, что заслуживает уважения и поддержки», – заявила чиновница, которую цитирует ТАСС.

«Вчера <...> мной дано соответствующее поручение Минобрнауки и Минфину, для того чтобы этот вопрос в ближайшее время был проработан», – добавила Голикова.

Сейчас у академии 16 отделений. Большинство из них, 13, построены по научно-отраслевому признаку. И только 3 — по региональному. При этом свои отделения имеют не субъекты РФ, а федеральные округа. Поэтому в России есть Сибирское отделение РАН, Уральское и Дальневосточное.

После переезда в 1934 году Академии наук в Москву Ленинград продолжал развиваться как крупнейший, второй после столицы центр академической науки. Называется эта структура сейчас Санкт-Петербургский научный центр РАН. С 1989 года президиум Научного центра возглавляет академик Жорес Алфёров.